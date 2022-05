Le développement du numérique ne peut passer que par la formation de ressources qualifiées, compétentes, et au fait des enjeux du numérique. Former les générations en cours et à venir sur les nouveaux métiers du digital est une responsabilité collective.

Le Gaan (Groupement algérien des acteurs du numérique) vient de signer un partenariat stratégique pour la promotion des nouveaux métiers du digital. Il s'est ainsi associé à la prestigieuse Insag Business School à travers un partenariat, des actions communes, des événements et des formations dans le domaine du numérique. La convention a été signée par Tadjeddine Bachir, président du Gaan et Abdelali Derrar, directeur général de l ‘Insag Business School.

Pour rappel, cette école est leader en Algerie dans tout ce qui concerne la formation en digital en proposant un catalogue qui va des formationsde courte durée aux masters et MBA.