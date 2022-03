La première expérience de culture du fruit du dragon dans une exploitation agricole privée de la commune de Beni Bechir au sud de la wilaya de Skikda, dans le cadre d'un partenariat algéro-chinois, a été couronnée de succès. Salah Laâbidi, propriétaire de l'exploitation et pionnier dans la culture de ce fruit tropical à Skikda, a précisé que l'idée lui a été proposée en 2019 par des Chinois. «Une année seulement après les premières plantations, les résultats ont été surprenants, révélant que cette plante s'acclimate parfaitement au sol et au climat de la wilaya de Skikda», a -t-il dit, soulignant consacrer à cette culture 35 serres sur une superficie totale de trois hectares.

Les premiers arbustes utilisés dans «la serre-mère» ont été apportés de la Chine et l'exploitation a fini par produire ensuite ses propres arbustes utilisés dans les autres serres.

Le mûrissement de ce fruit se prolonge pendant six mois de l'année, de juin à décembre et chaque serre produit près de deux tonnes. Le pitaya est riche en antioxydant.