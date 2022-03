Le prix Pierre Castel Créé en 2018, porté par le fonds Pierre Castel, est devenu le rendez-vous africain des jeunes entrepreneurs (entre 18 et 45 ans) dans le secteur de l'agriculture et l'agro-industrie. La 5eme édition du Prix aura lieu cette année, avec une première participation pour l'Algérie. Le prix récompense dans chaque pays deux lauréats dont les projets agricole ou agro-alimentaire apportent une valeur ajoutée réelle dans leur pays, notamment leur capacité à nourrir les territoires, à préserver les ressources, à favoriser l'autonomisation des jeunes et des femmes et à contribuer au développement des systèmes alimentaires. Sur les six projets choisis, deux d'entre eux se verront désignés par un jury pour présenter leur projet à la Fondation et gagneront 15000€ pour le grand gagnant et 10000 € pour le lauréat, ainsi qu'un programme de coaching adapté à leurs besoins. Les quatre autres finalistes auront accès à des formations entrepreneuriales certifiantes avec le Centre du commerce international de Genève (ITC) et auront l'opportunité de concourir au Prix des jeunes espoirs agricoles.

Le dernier délai de dépôt de candidature est fixé au 15 avril 2022. La cérémonie de remise du Prix aura lieu entre le 1er et le 13 juillet.