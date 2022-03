Le ministère des Affaires étrangères a organisé, jeudi, une cérémonie à l'occasion du 60e anniversaire de la fête de la Victoire (19 mars 1962), présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, en présence de membres du gouvernement, de moudjahidine et de diplomates. À cette occasion, une gerbe de fleurs a été déposée devant la stèle commémorative de cette date charnière dans l'histoire du pays. Dans son intervention, le conseiller du président de la République chargé des archives et de la Mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi, a affirmé que le document d'Evian «est une réponse à tous les principes et objectifs fixés par la Proclamation du 1er novembre 1954 (...)», précisant que «la mission confiée aux responsables, à l'époque, sous la conduite de Krim Belkacem, avait été pleinement accomplie». À cette occasion, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, fils du défunt moudjahid Ahmed Kaïd, dit Commandant Slimane, a été honoré, ainsi que le fils du défunt moudjahid diplomate, Tayeb Boulahrouf.