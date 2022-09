La situation est critique et le phénomène est grave. Les féménicides prennent des proportions inquiétantes. Au moins 141 femmes ont perdu la vie sous les coups d'un proche ou d'une autre personne en Algérie entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2022, selon le journal on-line Maghreb émergent citant comme source la page facebook Féminicides Algérie qui suit et recense les crimes dont sont victimes les femmes en Algérie. Selon la même source, en moyenne une femme est tuée chaque semaine en Algérie, un chiffre qui alerte sur la gravité du phénomène de féminicide dans le pays. L'année 2021 est la plus meurtrière avec 55 femmes tuées. Pour l'année en cours, la même source avance le nombre de 32 cas, jusqu'au 31 août. Souvent, le crime est commis par un proche de la victime. Les conjoints et les ex-compagnons sont les premiers responsables des crimes.