Le duo Iwal, groupe de musique à expression chaoui, sera en mini-tournée dans trois villes du pays en ce mois de juillet et ce, à l'initiative de l'Institut français. Annaba, Oran, Constantine seront les trois villes à profiter de ce groupe moderne, et de leurs sonorités inspirées de leurs racines chaoui. Iwal sera ainsi en concert samedi 10 juillet au théâtre d'Annaba à 18h. Un peu plus tôt dans la semaine, Oran sera au programme du groupe. La représentation prévue demain au Théâtre régional d'Oran (TRO) devrait ravir les mélomanes d'El Bahia. Enfin, Constantine sera la dernière halte et ce, le 12 juillet. Le concert serait programmé fort probablement au Zénith. Magnifique duo sur scène, en couple dans la vie, Nesrine et Fayssal sont les membres fondateurs du groupe Iwal qui signifie espoir en chaoui. Ils jouent de la guitare folk, de l'harmonica, et composent des ballades qui nous font voyager dans le temps à travers le pays chaoui.