Le Programme d'appui au secteur de la justice en Algérie -Pasja-, organise le dimanche 4 septembre 2022, à l'Ecole supérieure de la magistrature de Koléa un colloque sur le thème: «Droit international privé - régimes matrimoniaux: regards croisés». Le colloque abordera notamment, la thématique liée aux mariages mixtes, les successions, et les procurations. Seront présents le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le chef de la délégation de l'Union européenne en Algérie, ou leur représentant, le directeur et la coordinatrice du programme Pasja ainsi que le président de la Chambre nationale des notaires. Y prendront part aussi, une soixantaine de notaires en présentiel et près de 500 participants à distance. Des notaires algériens et français, bâtonniers, universitaires spécialistes du droit du patrimoine, des affaires familiales et des successions, ainsi que des représentants de la Cour suprême algérienne et de la Cour de cassation française.