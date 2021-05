La talentueuse actrice Bahia Rachedi aurait été victime d'un vol avec effraction dans sa maison. L'information a été diffusée sur la page El Hayat TV, relayée, hier, par l'artiste Reda city16, sur sa page Facebook. Les premiers éléments de l'enquête font état d'un vol de bijoux de l'artiste et de sa fille, d'une grande valeur, ainsi qu'une «certaine somme d'argent en liquide». Les voleurs auraient également raflé tout ce qu'ils pouvaient, notamment des trophées et prix remportés par l'artiste. L'enquête, selon les mêmes sources, n'a pas encore permis d'identifier les auteurs de ce méfait. Néanmoins, on croit savoir que les voleurs ont laissé un écriteau sur lequel on pouvait lire «c'est la sanction de Dieu». Probablement pour brouiller les pistes.