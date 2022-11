L'État continue sa guerre contre les spéculateurs. Une nouvelle affaire vient d'éclater, cette fois-ci, à Skikda.

Elle implique le directeur d'une laiterie et trois de ses employés qui magouillaient avec le lait subventionné.

Après avoir eu vent des charges qui pèsent contre lui, le propriétaire de cette laiterie a pris la poudre d'escampette.

Il est actuellement en fuite.

Un mandat d'arrêt a été lancé à son encontre. Ses trois acolytes ont eux été placés en détention provisoire.

«Les quatre individus sont poursuivis dans cette affaire pour des délits de spéculation illicite sur le lait, commerce frauduleux, dissimulation et falsification de documents commerciaux, en vue de dissimuler les conditions réelles des transactions commerciales, tromperie sur la composition et les taux de la matière alimentaire», indique le tribunal de Skikda.