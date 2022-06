Un centre de développement de l'arganier sera ouvert au mois d'octobre prochain, a annoncé, mardi, à Tindouf, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni. «Un centre de développement de l'arganier sera ouvert dans la wilaya de Tindouf, une fois les procédures administratives finalisées, par souci de protéger et développer cette espèce rare d'arbres endémiques en Algérie eu égard aux conditions favorables qu'offre le milieu naturel de cette région», a souligné Henni, en marge de l'ouverture, en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, de la 1ère édition de la Journée nationale du lait de chamelle dans la localité de Hassi-Mounir, dans le cadre de leur visite de travail dans la wilaya.

Ce projet intervient en application des directives du président de la République.

Une superficie de plus de 90.000 ha sera peuplée en arganier et tous les moyens humains, matériels et techniques ont été mobilisés pour le lancement de ce projet d'envergure.