Il n'est pas toujours bon de garder un micro allumé, surtout s'il nous prend l'envie de lâcher des noms d'oiseaux. Joe Biden ne dira pas le contraire. Lors d'une conférence de presse, le président américain s'est laissé aller à insulter un journaliste de Fox News, s'attirant une énième polémique. Répondant à une question d'un journaliste de Fox News à propos de l'inflation, et pensant sans doute son micro éteint, Joe Biden a murmuré «What a stupid son of a bitch», ce qui se traduit littéralement par «Quel stupide fils de....». Ce dérapage est un nouveau signe de la nervosité du démocrate de 79 ans, confronté à une cote de popularité anémique et qui peine à relancer sa présidence. L'échange de lundi tranche radicalement avec la bonhomie coutumière de ce président qui a promis de réconcilier l'Amérique et se garde d'ordinaire des excès de langage de son prédécesseur, Donald Trump. Pourtant, Joe Biden avait déjà fait part de son agacement en murmurant «Quelle question idiote», à une interrogation lancée par une autre journaliste de Fox News.