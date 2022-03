Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a démenti ce qui avait été diffusé par certains médias au sujet de l'organisation d'un concours national pour intégrer les instituts de formation spécialisés au rang de professeur d'éducation coranique les 23 et 24 mars 2022. «Il s'agit plutôt d'un concours de certification de niveau destiné aux étudiants des écoles coraniques et des zaouïas qui ont le niveau de la deuxième année de l'enseignement secondaire», explique le ministère. Ce dernier rappelle que tout concours ou autres informations liés au secteur sont annoncés à travers son site officiel, sa page facebook et communiqué de presse.