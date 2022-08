La direction générale des impôts (DGI) a appelé, hier, dans un communiqué, les contribuables exerçant des professions non commerciales, concernés par le régime de l'Impôt forfaitaire unique (Ifu), à souscrire leurs déclarations prévisionnelles avant le 15 août en cours. Suite aux aménagements, au titre du régime fiscal, introduits dans la loi de finances complémentaire (LFC2022), les contribuables exerçant des professions non commerciales, dont le montant des recettes professionnelles annuelles réalisées n'excède pas 8 millions de dinars sont soumis au régime de l'Ifu, avec possibilité d'opter pour l'imposition suivant le régime simplifié des professions non commerciales, explique la DGI. Ainsi, les contribuables exerçant une profession non commerciale éligible au régime de l'Ifu au titre de l'exercice 2022, sont tenus de souscrire la déclaration prévisionnelle (série G n 12), au plus tard, le 15 août 2022, avec paiement total ou fractionné de l'Ifu. Le délai de la souscription de la déclaration définitive (série G n 12 bis) est fixé au plus tard, le 20 janvier 2023, selon le communiqué.