Le Croissant-Rouge algérien (CRA) en mode 2.0. Ibtissem Hamlaoui, sa présidente, a assuré que le CRA oeuvre à numériser ses services et ses méthodes de travail pour «parvenir à une plus grande efficacité à l'avenir». Le CRA se dirige vers «l'adoption des nouvelles technologies et du numérique dans la gestion de ses services pour affronter les défis rencontrés et parvenir à une plus grande efficacité à l'avenir», a-t-il attesté. Elle a fait état, à ce propos, de la signature prochaine d'une convention de coopération et de partenariat avec l'incubateur de start-up «Innoest Company» en vertu de laquelle sera organisée une formation dans le domaine de la communication avec des enfants sourds-muets.