Face à la multiplication des actes racistes et d'islamaphobie en France, le recteur de la Grande mosquées de Paris s'est dit à la fois attristé et scandalisé par de tels actes. Le dernier en date a été l'incendie d'un local commercial dans le département du Lot-et-Garonne.

« J'apprend avec colère mêlée de tristesse qu'une épicerie-boucherie Halal dans le lot- et-Garonne a fait l'objet d'un incendie criminel survenu dans la nuit de samedi 29 janvier au dimanche 30 janvier», a dénoncé le recteur de la Grande mosquée de Paris, le docteur Chems-eddine Hafiz. «Que les auteurs soient retrouvés et punis», a ajouté le même responsable soulignant qu'une enquête criminelle a été ouverte. À quelques semaines du déroulement de l'élection présidentielle française il est fort à craindre que de pareils dérapages s'intensifient. Il y a toutes les raisons de le croire quand on voit les torrents de haire et de racisme déversés chaque jour par une extrême droite française qui redouble de férocité.