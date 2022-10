Utilisé par des laboratoires allemands et américain pour la fabrication du vaccin contre la Covid-19 et malgré une levée de boucliers contre ce genre de thérapie, l'ARN messager pourrait être utilisé pour combattre les cancers, les maladies cardiaques, la mucoviscidose ou encore les allergies... Sans parler des virus toujours en attente d'un vaccin: VIH, Zika, Ebola, etc. Dorénavant, dans tous les cas où l'apport de protéines pourrait réduire les symptômes, voire guérir des patients, on pensera à l'ARN messager. On le qualifie déjà de médicament à tout faire. Le principe est on ne peut plus logique. Chacune de nos cellules est une fabrique à protéines: certaines assurent l'organisation spatiale des tissus (le collagène pour la peau, notamment), d'autres la communication entre les différentes cellules, d'autres encore servent de récepteurs hormonaux, d'anticorps, de transporteurs d'oxygène. En un mot, grâce à l'ARN message, le corps humain est en passe de se transformer en usine de médicament.