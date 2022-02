Pour tout voyageur au départ de l'Algérie vers la France ou inversement, une nouvelle étape obligatoire du parcours va allonger le temps d'attente lors du passage devant la police aux frontières. Il s'agit de nouvelles dispositions parmi lesquelles un système de contrôle électronique des entrées et des sorties appelé EES qui va entrer en vigueur cette année. L'EES est constitué de bornes électroniques implantées juste avant le passage d'une frontière. Chaque passager non ressortissant de l'Union européenne et en provenance d'un pays extérieur à l'espace Schengen devra s'y enregistrer pour pouvoir ensuite se présenter au contrôle de police. Et le processus est le même pour sa sortie. L'objectif de ce système est de détecter les visas expirés et d'accéder à l'historique des déplacements du voyageur pour mieux lutter contre le terrorisme, entre autres. Repoussée à septembre, la mise en place de l' EES va donc nécessiter beaucoup de patience, surtout lors des périodes chargées en termes d'affluence.