Le Conseil de sécurité de l'ONU tenait, mardi à New York, un débat public de haut niveau sur le maintien de la paix et de la sécurité internationales, placé sous le thème " Exclusion, inégalités et conflits ". Il s'agit de l'un des événements phares de la présidence mexicaine du Conseil pour ce mois de novembre, la réunion sera présidée par le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et un représentant de la société civile d'Amérique latine ont fait un exposé sur le sujet. Le débat devait examiner l'exclusion et l'inégalité en tant que causes sous-jacentes des conflits armés. Le Mexique a présenté une note conceptuelle sur l'idée que la paix durable et le développement sont étroitement liés, pour une prévention des conflits. De nombreux membres du Conseil de sécurité soutiennent que le Conseil devrait examiner la relation entre la paix et la sécurité, les droits de l'homme et le développement pour s'attaquer aux causes profondes des conflits. Lors de la réunion, ces mêmes membres (et d'autres Etats non membres du Conseil) ont souligné la nécessité de lutter contre les inégalités, la pauvreté et l'exclusion, afin de prévenir les conflits et de maintenir la paix. Plusieurs Etats membres ont, en outre, souligné l'importance de promouvoir un accès équitable au vaccin Covid-19 et d'aider les pays en développement à s'adapter aux effets néfastes du changement climatique.