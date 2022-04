Des travaux de maintenance de certaines unités de la zone chaude sont programmés du 2 au 16 mai prochain au complexe sidérurgique Sider El-Hadjar d'Annaba, a indiqué dans un communiqué émanant de la direction générale du complexe. Les unités concernées par l'opération de maintenance sont celles relatives à la préparation des matières premières et de feutrage, au haut-fourneau, aux aciéries à oxygène 1 et 2 et à l'aciérie électrique. Une occasion pour effectuer d'autres travaux de maintenance initialement projetés pour le mois d'août prochain en raison de la disponibilité des pièces de rechange et accessoires. Les actions de maintenance périodique visent à préserver l'outil de production. Sa programmation durant cette phase tient compte des prix des pièces de rechange en plus des frais de transport. Une équipe de techniciens étrangers est attendue au complexe vers la fin de la première semaine du mois de mai pour la maintenance du haut-fourneau.