L'ambassade du Danemark en Algérie organise, en collaboration avec le ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, la 2e Edition des « Matinées vertes» sous le thème « Vers la transition». L'événement aura lieu, aujourd'hui, au siège du ministère. Il verra la participation de plusieurs experts nationaux et internationaux. À l'occasion, plusieurs thèmes seront abordés, à l'instar de « La transition énergétique en Algérie, perspectives et opportunités» présenté par Mme Rachedi, directrice de la maîtrise de l'énergie au ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, et de «L'expérience danoise en matière de transition énergétique» présenté par M. Eversbusch, directeur de la coopération internationale à la Danish Energy Agency