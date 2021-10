Les services du Centre national du registre du commerce (Cnrc) ont enregistré, durant les 9 premiers mois de l'année en cours, 276 296 nouvelles opérations au niveau national, a indiqué un communiqué du ministère du Commerce. Elles sont constituées de 129 925 opérations de création de nouvelle entreprise, 78 910 modifications et 67 457 radiations. Comparativement aux 9 premiers mois de l'année 2020, le nombre d'opérations enregistrées s'est élevé à 14,22%, «suite aux mesures prises, en vue d'améliorer le climat d'affaires et encourager l'investissement», souligne la même source. Le communiqué relève que le plus grand nombre d'interventions pour personnes physiques a été enregistré dans le secteur de la distribution en détail (48,81%), suivi du secteur des services (36,02%), puis de la production (9,32%). S'agissant des personnes morales, le secteur des services s'est taillé la part du lion avec 27,32% d'opérations, suivi par le secteur de la production des marchandises et le secteur de l'importation de la vente en l'état, lit-on dans le communiqué. Au 30 septembre 2021, le CNRC a estimé le nombre global des entreprises qui détiennent des registres commerciaux électroniques à 1.494.924 entreprises, soit un taux de 68,4% du total des commerçants inscrits.