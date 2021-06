Arabe, tamazight et français. Ce sont les langues utilisées par le Centre national de documentation de presse, d'image et d'information (Cndpi) pour sa dernière publication. Un magnifique document d'une centaine de pages dédié à la joute électorale d'aujourd'hui. Il porte, d'ailleurs, le titre très évocateur de Algérie nouvelle, les élections législatives facteur de consolidation de la démocratie pluraliste. Le Cndpi y retrace les défis et enjeux de cette élection dans la consolidation du changement tant espéré par les citoyens. Il est aussi question des défis économiques de l'Algérie nouvelle et les réformes enclenchées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.