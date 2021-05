Le porte-parole officiel du Conseil national des lycées d'Algérie (CLA), Zoubir Rouina, a appelé le ministère de l'Éducation nationale à reporter les examens de fin d'année. La raison invoquée: le retard enregistré dans la scolarisation au niveau de certaines wilayas. Dans un communiqué, repris par le site sabqpress, Zoubir Rouina a indiqué, à l'issue de la rencontre avec le ministre de l'Éducation nationale, que la grève «illégale» des enseignants au niveau de certaines wilayas a engendré un retard dans la scolarité de plus de 40 jours. Un fait, estime le porte-parole du CLA, que la tutelle devrait prendre en considération. Pour étayer sa sollicitude, Zoubir Rouina a mis en avant l'ampleur de ce retard et ses répercussions sur le niveau des élèves. Un retard accentué par l'arrêt des cours durant le semestre de l'année précédente en raison de la pandémie du coronavirus. Concernant la révision du statut particulier, il estime que le sujet n'est point une priorité de l'heure pour le syndicat, contrairement au pouvoir d'achat, la sauvegarde de l'année scolaire et la loi sur la retraite.