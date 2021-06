Nonobstant les déclarations officielles du cabinet de la présidence de la République, le rapport avec la dernière visite du président à Bruxelles, pour le sommet UE-Tunisie, les déclarations des responsables européens, laissent comprendre que Saïed s'est vu intimer l'ordre de mettre un bémol à son entêtement, et à ne plus aggraver la crise politique en Tunisie. C'est, du moins, ce qui ressort de la déclaration faite par le président du Conseil européen, Charles Michel, sur son compte Twitter. Michel a, en effet, annoncé qu'il a rappelé au président tunisien l'importance du respect des règles de la transition démocratique en Tunisie, ainsi que les réformes à conduire. C'est-à-dire, et en d'autres termes, qu'il ferait mieux de régler le problème de la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, Charles Michel a réitéré à Kaïs Saïed, la volonté de l'UE de poursuivre son soutien à la Tunisie et à sa transition.