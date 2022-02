Prévu du 26 au29 janvier dernier, après son report, à la Safex d'Alger, le ChoCaf, Salon international du chocolat et du café, vient d'être décalé. Selon les organisateurs, l'exposition sur le café et le chocolat est programmée pour la période allant du18 au 21 février, au Palais des expositions des Pins maritimes. Initiative lancée en 2015 par l'agence de communication Vision future, ce carrefour de la gourmandise, dédié au café, cacao et leurs dérivés, accueillera, en tant qu'invité d'honneur, la Côte d'Ivoire, un pays dont la tradition du café n'est plus à démontrer. Des marques orbitant autour du chocolat, du café ou du monde pâtissier seront de la partie. Et ce ne sont pas les gourmands qui s'en plaindront!