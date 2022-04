Le général Eric Vidaud, directeur du renseignement militaire depuis sept mois, a été remercié par le chef d'état-major des armées. L'ancien patron du Commandement des opérations spéciales (COS) s'est vu signifier son remerciement en début de semaine par le général Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées (Cema). Cette mise à l'écart, en plein conflit russo-ukrainien et moins de sept mois après la nomination du général Vidaud à la DRM, a été validée par l'Élysée. La raison largement invoquée est la myopie du renseignement militaire français sur le conflit russo-ukrainien. De fait, la DRM n'a pas fait preuve d'une grande sagacité ces dernières semaines. Quand les services américains et britanniques annonçaient en janvier-février une invasion imminente du territoire ukrainien, les services français estimaient le scénario très improbable. Selon le quotidien français, L'Opinion, qui cite une source interne au ministère des Armées, le chef d'état-major des armées reprocherait notamment au DRM des «briefings insuffisants» et un «manque de maîtrise des sujets»