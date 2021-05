Le directeur du Centre islamique canadien «Ibn Rochd», Mohamed El Hachemi Bensaci, a salué le discours du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, devant la session d'urgence de l'Assemblée générale de l'ONU consacrée à la cause palestinienne, mettant en avant les principes de l'Algérie ancrés dans la défense des opprimés et des peuples qui aspirent à l'émancipation et à l'autodétermination. «Nous avons suivi avec grand intérêt l'allocution historique du ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, au nom du groupe arabe dans la réunion d'urgence de l'ONU à New York, le jeudi 20 mai 2021, pour débattre de la situation dans la Palestine occupée», a déclaré le directeur du Centre dans un message adressé à M. Boukadoum et remis à l'ambassade d'Algérie au Canada. «Permettez-nous monsieur le ministre de vous exprimer notre fierté et gratitude pour le discours prononcé tant dans sa teneur que sa présentation, qui a mis en exergue la grandeur de la diplomatie algérienne et ses compétences ainsi que ses principes basés sur la défense des opprimés et des peuples épris d'émancipation et d'autodétermination», a-t-il écrit.