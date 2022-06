Le Centre de développement des énergies renouvelables (Cder) organise, ce mardi, une journée portes ouvertes sur ses activités de recherche au niveau de son siège à Alger, et ce, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la Fête de l'indépendance. Cette manifestation coïncidera avec la journée la plus longue de l'année solstice d'été 2022. Cette journée, prévue au niveau du siège du Cder sis à Bouzaréah (Alger), permettra également aux acteurs économiques, aux étudiants et au grand public de voir de plus près les applications de recherche dans le domaine des énergies renouvelables et offre une opportunité pour le Cder de faire connaître son savoir-faire et ses différents services proposés, telles que les formations et les prestations. Une cérémonie pour honorer les meilleures productions scientifiques et projets de recherche sera également organisée. La journée sera l'occasion de décerner le Prix du solstice d'été qui récompense les trois meilleurs projets de recherche pour la qualité des résultats et leurs retombées socio-économiques.