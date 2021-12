Dans cette lancée de digitalisation de ses services, Algérie poste tente d'offrir de nouveaux services à ses clients en leur donnant la possibilité cette fois de commander un carnet de chèques via le smartphone. Grâce à l'application BaridiMob, il est désormais possible de passer une commande pour un carnet de chèques via le smartphone. En fait, il suffit tout simplement de composer le 1530. Il s'agit d'un numéro de serveur vocal qu'on peut appeler soit à partir d'une ligne fixe, ou d'un numéro Mobilis. Ensuite, le client devra suivre les instructions dictées lors de cet appel. Et ce, en introduisant son numéro de compte CCP, mais aussi son code confidentiel. De la sorte, la commande sera automatiquement lancée et le client sera notifié, une fois que son carnet de chèques sera prêt et qu'il pourra le récupérer.