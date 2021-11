Le cargo Saoura de la Compagnie nationale algérienne de navigation (Cnan-Nord) est toujours bloqué dans le port de Brest en France. Retenu dans ce port depuis le 29 octobre, le Saoura n'a pas largué les amarres, en dépit des déclarations rassurantes du ministère des Transports et du DG de la Cnan-med, il y a une semaine. Selon le Télégramme de Brest, le cargo algérien a connu un incident. Il s'agit de la chute à l'eau d'un des membres de l'équipage, samedi 13 novembre. Le matelot a été secouru par deux autres marins du navire algérien, avant d'être transporté à l'hôtel par les sapeurs-pompiers. Les conditions de sa chute n'ont pas été précisées. La police française a fait les constatations d'usage, selon TSA qui cite le journal. Rappelons que le cargo Saoura n'a pas été autorisé à poursuivre sa route par le Centre de sécurité des navires à cause, notamment de salaires impayés et de problèmes techniques.