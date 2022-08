Les laboratoires de recherche de l'université Chahid Hamma Lakhdar d'El-Oued ont annoncé travailler sur l'accompagnement technique d'un projet international visant à améliorer la transformation et la commercialisation du lait de chamelle.

Baptisé Camel Milk, le programme s'inscrit dans le cadre du Partenariat pour la recherche et l'innovation dans la région méditerranéenne (Prima) et concerne «les systèmes alimentaires et les ressources en eau dans le Bassin méditerranéen», a indiqué le chef du département d'information et de communication de l'université d'El Oued, docteur Khalifa Gaïd qui espère que les modalités réglementaires favoriseront la commercialisation des produits laitiers «dans les pays membres de l'Union européenne, en Turquie et en Algérie», la création «de fermes spécialisées dans la production du lait de chamelle», et l'obtention «d'un label de qualité». Sur le terrain, le chargé de communication de l'université d'El Oued a évoqué la ferme pilote Tidjane.