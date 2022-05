La visite d'État du président de la République, Abdelmadjid Tebboune en Turquie a été marquée par la tenue d'entretiens riches et profonds entre les chefs d'Etat des deux pays et la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente pour renforcer la coopération bilatérale à tous les niveaux et insuffler la dynamique escomptée aux relations bilatérales historiques ancrées dans l'histoire et distinguées entre les deux pays frères. À l'occasion, le président turc a offert un cadeau symbolique au Président Tebboune consistant en un portrait de l'émir Abdelkader et une correspondance avec sa traduction adressée par ce dernier en 1841 au sultan Abdelmadjid dans laquelle il le félicitait pour son accession au trône. Le président Erdogan a indiqué, dans ce cadre, que ce présent se voulait la meilleure preuve des relations historiques et profondes unissant les deux pays. Le Président Tebboune a visité dans la matinée le Mausolée du fondateur de la République de Turquie, Mustafa Kemal Atatürk et le musée renfermant des documents et des effets personnels du défunt président.