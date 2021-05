Le site Internet du centre arabo-africain d'investissement et de développement (Caaid) a été victime d'une cyberattaque, apprend-on sur la page officielle de ce centre. «Nous nous excusons auprès des utilisateurs de notre site Web de ne pas avoir pu y accéder au cours des deux derniers jours. Notre site Web a été exposé à une opération de piratage et la partie qui l'a fait n'a pas été identifiée...», note un communiqué de ce centre. Ce n'est pas la première fois que des sites algériens sont pris pour cible, à travers des attaques organisées et méthodiques. Ces derniers temps, les sites Internet de journaux et de chaînes de télévision défendant l'image de marque et les intérêts de la nation sont sujettes à des attaques et tentatives d'attaques de hackers. Depuis l'alliance naturelle entre le régime du Makhzen et l'entité sioniste, les événements s'accélèrent à une cadence houleuse et inquiétante.