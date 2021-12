Le Groupe pétrolier et gazier national Sonatrach, a tenu son assemblée générale ordinaire en présence du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, du ministre de l'Energie et des Mines, ainsi que du gouverneur de la Banque d'Algérie et ce, avec la participation des membres du conseil d'administration, de l'équipe dirigeante de l'entreprise et des commissaires aux comptes. «Durant cette assemblée générale, le budget de l'entreprise pour l'exercice 2022 a été approuvé», indique un communiqué de l'entreprise. Parallèlement, le plan de développement (du groupe) à moyen terme 2022/2026, relatif à la production, l'investissement et la commercialisation, ainsi que le financement pour l'investissement et l'exploitation, a été adopté.