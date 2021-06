Le mois dernier, une nouvelle flambée de violences a eu lieu dans le conflit israélo-palestinien avec 230 morts - dont une soixantaine d'enfants - à Ghaza et 12 morts en Israël. Après avoir exprimé leur émotion et indignation au moment des faits sur les réseaux sociaux, les joueurs de l'Equipe nationale algérienne ont profité de la réception de la Mauritanie (4-1) jeudi dernier en match amical à Blida pour afficher leur solidarité envers le peuple palestinien en arborant des écharpes «free Palestine» avant le coup d'envoi et durant les hymnes. «On a une relation spéciale avec la Palestine. On a demandé mon avis et c'est une idée de la fédération. Nous sommes un peuple uni. Qu'Allah leur apporte des solutions à eux, et à nous aussi car nous formons un peuple», a souligné le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi, en conférence de presse.