Après les navires Djanet et Cirta, l'Algérie a réceptionné, hier, le ferry Badji Mokhtar iii d'une capacité de transport de 1800 voyageurs et de 600 véhicules. Il vient renforcer les capacités d'Algérie Ferry, compagnie algérienne de navigation maritime, filiale commerciale de l'Entmv. Le Badji Mokhtar III est le premier ferry neuf, depuis 10 ans, que l'Algérie a acquis. Construit sur les chantiers de l'entreprise Guangzhou Shipyard (Comec) dans le sud de la Chine, ce navire d'une capacité de 1800 passagers et 600 véhicules a coûté quelque 175 millions de dollars. De type RO-RO PAX, Badji Mokhtar III est conçu pour satisfaire la demande de la clientèle de l'Entmv qui est de plus en plus importante et de plus en plus exigeante. Il dispose d'une piscine, d'un salon de thé, d'une salle de sport, de plusieurs boutiques, d'espaces pour enfants, de salles de prières, de bars avec piste de danse, de deux restaurants, un à la carte et l'autre self-service, d'un mini-hôpital équipé... etc. Doté de moteurs de dernière génération, ce nouveau car-ferry permettra en outre de réduire grandement les durées des traversées.