Le 8ème voyage de Sindbad, de Djilali Beskri, sorti aux Editions Anep, se veut une suite au célèbre conte des Mille et Une Nuits, mais qui se lit, avant tout, comme un roman de science-fiction. En effet, l'histoire transpose dans le futur, en l'an 2800, les événements d'un passé médiéval. Ce saut vertigineux dans l'espace et le temps montre comment l'homme, par son arrogance, en s'érigeant en maître incontesté de la Terre, en a bouleversé l'ordre jusqu'à la catastrophe. Parmi les rescapés, la princesse Zahra, accompagnée de quelques inconditionnels, mène un combat inégal contre le terrible Chakor. Pour ce faire, elle s'entoure de personnages extraordinaires: Sindbad, Akbar, Mokhtar, Marc, Cen... En somme, Djilali Beskri, bédéiste de son état et ingénieur de vocation et de formation, a voulu faire un « retour dans le futur».