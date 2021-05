La troisième édition du salon de l'investissement dans le Btph, l'industrie, l'énergie, la loogistique et l'export d'Oran «Oran-Invest-Expo» se tiendra du 1er au 4 juillet prochain au niveau du Centre des conventions d'Oran (CCO/ Le Méridien». Cet évènement qui regroupe des secteurs complémentaires et des plus dynamiques de l'économie algérienne promet de donner un souffle nouveau aux efforts de l'investissement, d'affaires et de partenariat, après une période de recul qui perdure depuis presque deux années en raison de la propagation de la pandémie de la Covid-19, estime le commissaire du salon, Ahmed Haniche. Placé sous le parrainage du wali d'Oran et en partenariat avec l'Agence algérienne de promotion du commerce extérieur (Algex), ce salon organisé par «Sunflower communication» sera marqué également par la tenue de conférences-débat autour des thématiques les plus pointues de l'actualité économique nationale et des voies et moyens d'améliorer le climat des affaires et de soutien à l'entreprise algérienne face aux défis actuels.