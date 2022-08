La deuxième édition du Salon international de l'agriculture «Mosta Expo» est prévue en septembre prochain. Cette manifestation économique vise à créer un espace de communication efficace entre différents acteurs du secteur agricole et à favoriser les échanges et les transactions entre les participants de différentes wilayas du pays, voire de pays étrangers, notamment dans le domaine technique et de l'innovation, en plus de mettre en valeur les capacités nationales dans ce domaine. Le comité d'organisation a prévu pour cette édition un espace couvert et un autre en plein air qui s'étend sur 50.000 mètres carrés pour recevoir environ 200 exposants d'Italie, de France, des Pays-Bas, du Danemark, de la Turquie, des Emirats arabes unis, de la Tunisie et de l'Algérie. 15.000 visiteurs sont attendus pour cette édition.