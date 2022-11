Le premier incubateur d'entreprises algéro-polonais à l'échelle nationale a été créé jeudi et installé dans une école privée des langues à Skikda. Le but de cet incubateur, créé dans le cadre du partenariat entre les deux pays, «est de tirer avantage de l'expérience polonaise qui a fait ses preuves dans le domaine à l'échelle européenne», a indiqué Mohamed Lamine

Zougar, président de l'association de la jeunesse algérienne. L'incubateur polonais présentera son expérience aux porteurs de projets algériens, les formera et les orientera pour la concrétisation de leurs projets sur le terrain. La présidente de l'incubateur polonais, Suzanna Szczulik, accompagnée de la chargée des relations internationales à l'incubateur, Aleksandra Magdalena kasperzak, et de la présidente du bureau polonais pour l'investissement, Maciej Maria klozak, a indiqué que l'objectif de ce partenariat est de transmettre l'expérience polonaise dans le domaine de la concrétisation des projets de jeunes et d'accompagner les jeunes algériens dans la réalisation de leurs projets.