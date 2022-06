Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a mis en place un numéro vert, au niveau de la direction générale des forêts, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les feux de forêts, a indiqué, hier, un communiqué du ministère publié sur sa page Facebook. Le ministère de l'Agriculture a également indiqué que les citoyens peuvent appeler le 10-70 tout au long de la semaine, 24 heures sur 24, afin de signaler tout danger ou abus qui affecte la sécurité des forêts ou menace de déclencher des incendies, selon la même source. Cette démarche vise également à faciliter les premières interventions pour éliminer en temps opportun tout départ de feu ou ses causes. Cela nécessite la participation de tous les citoyens et de la société civile, en particulier la population riveraine des forêts selon le même communiqué.