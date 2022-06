Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine El Mahdi Oualid a annoncé, à Béjaïa, le lancement «imminent» d'un crédit à l'innovation, destiné aux porteurs de projets dans leur quête de financements. Ce nouveau produit bancaire «sera bientôt présenté en Conseil du gouvernement», a assuré le ministre délégué qui inscrit cette décision et ce mécanisme, parmi l'armada des dispositifs à la fois financiers et réglementaires, adoptés depuis 2021 et qui visent à créer un «cadre propice à la création et à l'innovation» et par ricochet à soutenir la culture entrepreneuriale. Sans dévoilér le contenu, le ministre a rassuré quant à sa pertinence, notamment dans sa mise en oeuvre couplée avec le Fonds de financement des start-up (AFS), dont le concours peut aller jusqu'à 20 milliards de dinars et les autres dispositifs financiers ainsi dédiés.