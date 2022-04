L'ambassade de France à Alger vient d'annoncer le lancement officiel du projet immobilier «Grand Liad», projet de restructuration et d'extension des locaux du Lycée international Alexandre Dumas (Liad). Cet événement coïncide avec les 20 ans du Liad et les 10 ans de l'Epiad (Ecole primaire internationale Alexandre Dumas). En 20 ans, le Liad est passé de 180 élèves et 40 personnels dans un seul site à près de 2100 élèves et 250 personnels répartis dans quatre sites, à Alger, Oran et Annaba. Le projet du «Grand Liad», projet novateur, vise à l'amélioration de l'environnement de travail et du bien-être des personnels et des élèves, répondant aux exigences de l'école française. Cela se traduira par un accent particulier porté à la qualité de l'accueil et de la gestion des flux, et par une augmentation de plus de 210 places de sa capacité d'accueil. La création, entre autres, d'une salle polyvalente de 200 places, d'un pôle scientifique et de langues vivantes étrangères, couplés avec le rééquilibrage des espaces récréatifs, sont les évolutions majeures de ce projet.