La Délégation interministérielle à la Méditerranée lance un cycle de rencontres animées par la jeunesse étudiante intitulé «les Rencontres méditerranéennes», en partenariat avec Sciences Po Paris et son campus de Menton, la Métropole Nice Côte d'Azur et d'autres universités concernées par les enjeux de la Méditerranée d'aujourd'hui. Sciences Po Menton accueillera, aujourd'hui, la première rencontre qui sera retransmise en direct sur les comptes YouTube et Facebook de l'école. Elle portera sur la thématique «Mémoire et histoire au prisme de la guerre d'Algérie» et aura l'honneur d'accueillir Benjamin Stora, historien, et Rachid Arhab, journaliste. Ils seront introduits par Karim Amellal, ambassadeur, délégué interministériel à la Méditerranée. Une démarche s'inscrivant dans le cadre du Dialogue des deux rives et visant à mettre en lumière les nouvelles aspirations de la jeunesse méditerranéenne, en lui proposant un temps

d'échange auprès d'intervenants passionnés.