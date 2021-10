Un nouveau produit d'assurance lié aux risques de la culture du colza (plante oléagineuse) a été lancé par la Caisse régionale de mutualité agricole (Crma) de Boufarik (est de Blida) au profit des producteurs de cette culture, a annoncé la direction de la Crmc. «Le nouveau produit d'assurance couvrant la culture du colza contre le risque des incendies et des catastrophes naturelles intervient après le lancement, la saison agricole dernière, de la première campagne de plantation de ce type de récoltes stratégiques, à large consommation», a indiqué le directeur de la Caisse, Samir Kouachi. Une manière d'encourager les agriculteurs à manifester plus d'engouement pour la culture du colza à l'avenir, vu qu'actuellement le nombre d'exploitations agricoles activant dans ce créneau ne dépasse pas les trois ou quatre unités, à l'échelle de la wilaya. Pour promouvoir le nouveau produit, le responsable a fait part du lancement d'une campagne de sensibilisation, à la fin du mois en cours, en direction des agriculteurs, éleveurs, et différents acteurs du secteur agricole, pour les inciter à l'impératif d'assurer leurs biens.