L'Union des associations des Algériens d'Italie regroupant une élite de compétences nationales ainsi que les représentants d'associations algériennes activant depuis des années au sein de la société civile italienne a été lancée officiellement à Rome, a indiqué un communiqué de l'ambassade d'Algérie en Italie. Une initiative fortement saluée par les hautes autorités du pays qui lui apportent leur total soutien et encouragent tous les membres de la communauté nationale à l'étranger à s'inspirer de cette expérience pour rassembler et encadrer les compétences afin qu'elles puissent bien représenter la communauté à l'étranger. Une association appelée à être une force de proposition et de trait d'union et de passerelle de communication et de coopération avec les représentations diplomatiques et consulaires algériennes en Italie.