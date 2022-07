La Confédération algérienne du patronat citoyen (Capc) a annoncé dimanche, dans un communiqué, le lancement de l'édition 2022 du prix «Réda Hamiani» de la presse économique. Ce concours vise «à encourager et vulgariser le débat économique à travers les médias nationaux, tous supports confondus», précise la même source. Il est destiné aux journalistes professionnels spécialisés en économie qui exercent au sein d'un organe de la presse écrite, électronique, télévisuelle ou radiophonique en Algérie, a souligné la Capc. Cette édition 2022 aura pour thème: «La souveraineté économique, les trois défis: sécurité alimentaire, sécurité numérique et sécurité énergétique: enjeux, potentialités et réalisations». Les travaux devront ainsi porter sur des sujets en relation avec ce thème dans son ensemble ou sur l'une de ses trois composantes: sécurité alimentaire, sécurité numérique et sécurité énergétique.