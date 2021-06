Le premier site Web d'emplois, Digital jobs, consacré à l'emploi des métiers du Web et du numérique en Algérie vient d'être lancé. Ce site répond aux besoins personnalisés des recruteurs et chercheurs d'emploi en les redirigeant directement vers les meilleures opportunités. Un gain de temps et d'efficacité. Ce site Web accompagne les entreprises dans leurs campagnes/processus de recrutement spécialement dans les métiers du digital, en les aidant à acquérir les meilleures compétences, tout en participant à la construction de leur marque employeur. D'un autre côté, digital-jobs.co assiste les candidats dans le développement de leurs carrières professionnelles dans ce monde hyper vaste. Cette plate-forme numérique permet de rapprocher le talent et le recruteur dans le monde du digital. Pour ce faire, les recruteurs peuvent s'inscrire à la plateforme digital-jobs.co et choisir le pack bronze, ce qui va leur permettre d'avoir une page entreprise, publier deux annonces gratuites, accéder au tableau de bord pour le suivi les candidatures et enfin un accès illimité à la CVthèque.