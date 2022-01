Dans une déclaration à la presse au terme de l'audience accordée à son homologue tunisien, Moncef Boukthir, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a révélé «qu'une réunion de la commission algéro-tunisienne de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique est prévue en février pour le lancement officiel de 25 projets de recherche et six laboratoires d'excellence communs entre les deux pays». Il a été également question de l'examen du «renforcement de la mobilité entre les deux pays des enseignants, chercheurs et étudiants», des «mécanismes susceptibles de concrétiser la coopération bilatérale sur le terrain «, et de «la question de recrutement des diplômés des universités des deux pays». À cette occasion, le ministre tunisien a rappelé la préparation du projet de «création de l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation», un projet actuellement en cours d'examen au niveau des services de Abdelbaki Benziane.