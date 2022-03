S'inscrivant dans le plan du gouvernement de développement durable, Lafarge Algérie lance sa première édition de la «Green Day». Une journée de découverte, de sensibilisation et de mise en contact entre les différents acteurs pour une économie circulaire. L'événement aura lieu, demain, à l'École supérieure algérienne des affaires. Cette journée sera rehaussée par la présence des principaux acteurs de l'économie circulaire en Algérie et des intervenants de rang international, ainsi qu'une importante délégation. À cette occasion, des stands et des ateliers d'information et de sensibilisation seront organisés pour et autour des étudiants et des porteurs de projets, futurs entrepreneurs/startuppeurs dans le domaine de l'économie verte. En outre, Lafarge Algérie signera deux partenariats en faveur du développement durable avec, d'une part, l'Agence nationale des barrages et de transferts (Anbt) et l'université de Aïn Temouchent pour le développement, et, d'autre part, avec l'Association «Recifs»